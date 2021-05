Avec le déconfinement, il va falloir protéger nos yeux !

DÉCRYPTAGE

A l'approche de la réouverture des terrasses, nous allons probablement profiter d'une bonne tablée, mais aussi des bienfaits des rayons du soleil. Le docteur et consultant santé d'Europe 1 Jimmy Mohamed a expliqué mercredi pourquoi, s'il est important de profiter du soleil, il faut aussi s'en protéger.

Limiter les troubles du sommeil et synthétiser la vitamine D

"Avec le confinement et le couvre-feu, nos organismes ont souffert du manque de lumière naturelle et de la surexposition aux écrans. Mais tout ça est bientôt derrière nous, car nous sommes à une semaine de la réouverture des terrasses et allons donc probablement passer plus de temps en plein air, avec tous les bénéfices des rayons du soleil sur notre santé.

En s'exposant à la vraie lumière, en prenant par exemple un petit-déjeuner en terrasse, vous allez resynchroniser votre horloge biologique, celle qui vous aide à mieux dormir le soir et donc à limiter les troubles du sommeil. De plus, la quasi-totalité des adultes manque de vitamine D. Or, cette vitamine peut justement être synthétisée grâce aux rayons du soleil. Sans parler du capital bien-être que nous apporte le plaisir de partager un repas entre amis.

Des précautions à prendre malgré tout pour nos yeux

Mais la lumière est composée, entre autres, de rayons invisibles qu'on appelle les ultraviolets, ou encore les UV. Il y a les UV, A, B et C. Les UVC vont être absorbés par la couche d'ozone, alors que les UV A et B vont être absorbés en partie par nos yeux et certaines structures très fragiles de l'œil comme le cristallin, la cornée ou la rétine. En clair, les rayons du soleil vont accélérer le vieillissement de nos yeux. 20% des cataractes sont accélérées par l'exposition solaire.

Que la lumière soit vive ou que le temps soit nuageux, il est donc important de protéger vos yeux des UV. Car 90% des rayons ultraviolets traversent les nuages.

Pour ce qui est du choix des lunettes, rappelons que la protection aux UV n'est pas liée à la teinte des verres, mais aux matériaux qui les composent. En clair, ce n'est pas parce que vos lunettes sont très teintées - et donc foncées - qu'elles vous protégeront correctement. La teinte vous protège seulement de la luminosité, mais elle ne filtre pas les UV. Autrement dit, tous les verres ne se valent pas. Choisissez donc des verres avec un marquage "CE" suivis d'un indice de protection. Enfin, n'oubliez pas que ces recommandations sont valables pour les adultes, mais aussi pour les enfants !"