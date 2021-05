À l'aéroport de Marseille, des chiens renifleurs détectent les personnes infectées au Covid

REPORTAGE

C'est un nouvel outil dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. À Marseille, les marins-pompiers ont déjà formé deux de leurs chiens à repérer à l'odeur les personnes contaminées, grâce à leurs capacités olfactives extrêmement sensibles. Ce dispositif vient en appui des précautions déjà mises en place à l'aéroport Marseille-Provence, situé à Marignane.

"Interpréter les changements de comportement du chien"

Dans la file d'attente de la police aux frontières, les voyageurs notent donc une présence inhabituelle : un berger hollandais, au pied de son maître. Les marins-pompiers tentent de rassurer les passagers intrigués. "Il va vous renifler un petit peu, ne vous inquiétez pas... Il cherche des gens qui seraient contaminés au Covid-19", résume l'un d'eux.

Au passage de chacun, le chien renifle les mains, les chaussures ou encore les bagages, sous l'oeil du maître-chien Stéphane, attentif à la moindre réaction. "S'il venait à détecter le Covid sur une personne, il faut que j'interprète un petit peu voir les changements de comportements du chien", explique-t-il.

Leur sensibilité serait de 92%

L''utilisation de ces chiens vise à la fois à renforcer et simplifier à terme les dispositifs de contrôle déjà présents auprès des passagers, selon Éric, le premier maître des marins-pompiers. "On peut tout à fait avoir un test négatif 48 heures avant, et être positif le lendemain", indique-t-il. "L'avantage du chien, c'est la rapidité d'exécution, c'est-à-dire qu'il va pouvoir remonter une file de 40 personnes en trois minutes."

Selon les marins-pompiers, le taux de sensibilité de ses chiens à la détection du Covid serait de 92%.