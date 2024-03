16,7 millions de préservatifs distribués gratuitement aux moins de 26 ans

16,7 millions de préservatifs ont été distribués gratuitement en pharmacie pour les moins de 26 ans depuis le 1er janvier 2023, s'est félicité dimanche Emmanuel Macron. "En ce week-end de Sidaction, un rappel important à tous les moins de 26 ans : Pour vous, les préservatifs sont gratuits", a écrit le chef de l'État sur X. "16,7 millions ont déjà été distribués en pharmacie. Profitez-en. Continuez de vous protéger !".

En ce week-end de Sidaction, un rappel important à tous les moins de 26 ans :



Pour vous, les préservatifs sont gratuits.



Depuis mon annonce, 16,7 millions ont déjà été distribués en pharmacie. Profitez-en. Continuez de vous protéger ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 24, 2024

Fin 2022, Emmanuel Macron avait annoncé l'entrée en vigueur, à partir du 1er janvier 2023, de cette mesure qui permet la prise en charge à 100% par l'Assurance Maladie, sans prescription médicale, des préservatifs masculins. La loi de financement de la Sécurité sociale 2024 prévoit désormais aussi la gratuité de certains préservatifs féminins pour les moins de 26 ans.

200.000 personnes vivant avec le VIH

La 30e édition du Sidaction, événement caritatif soutenu par des télévisions et radios, se tient de vendredi à dimanche. En 2023, cet évènement a réuni un peu plus de 3,9 millions d'euros de promesses de dons, un montant proche de celui récolté l'année précédente.

>> LIRE AUSSI - Sida : le succès des préservatifs gratuits pour les jeunes

En France, quelque 200.000 personnes vivent avec le VIH et 5.000 nouvelles séropositivités ont été découvertes en 2022. Si des traitements par trithérapie permettent de rendre le virus indétectable et d'empêcher sa transmission, on ne sait toujours pas l'éliminer de l'organisme.