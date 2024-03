30 ans du Sidaction : dons, objectifs, têtes d'affiche... Trois questions sur l'événement

30 ans après la création du Sidaction, les personnalités du monde de l'audiovisuel se mobilisent du 22 au 24 mars pour appeler les Français à donner pour la recherche contre le sida. Il existe plusieurs façons de contribuer, que ce soit par téléphone, par courrier ou sur Internet. Et cet événement annuel, dont Europe 1 est partenaire, se concrétise par une soirée exceptionnelle diffusée sur France 2 samedi soir. Europe 1 détaille ce qui attend les Français à partir de vendredi.

Comment faire un don ?

Les Français peuvent aider les chercheurs toute l'année via différents biais. D'abord, par téléphone, il est possible de composer gratuitement le 110 (numéro d'appel gratuit) ou d'envoyer par SMS le mot "DON" au 92 110. Ce dernier cas permet d'envoyer une somme de 10 euros directement prélevée sur la facture de l'opérateur (dispositif uniquement disponible en métropole). De plus, les possesseurs de l'application Lydia ont l'opportunité d'envoyer de l'argent au 22 0810 ou en choisissant l'association dans une liste déroulante.

Les donateurs peuvent aussi se rendre sur le site Internet du Sidaction, à l'adresse https://don.sidaction.org/, et choisir le montant à envoyer. Enfin, pour celles et ceux attachés au don physique, il est également possible de faire parvenir un courrier au Sidaction à cette adresse : 228, rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris.

Rappelons que quel que soit le montant du don, 66% de la somme sera déductible des impôts (dans la limite de 20% du revenu imposable). En 2023, l'association avait reçu près de 4 millions d'euros de promesses de dons.

Quels sont les objectifs du Sidaction ?

S'il est possible de donner toute l'année, chaque année, l'association fait appel à de nombreuses personnalités pour appeler les Français à se mobiliser, notamment lors d'une grande soirée télévisée sur France 2 samedi soir. L'objectif de l'événement est de braquer les projecteurs sur la recherche, rappeler "la nécessité de ne pas arrêter le combat contre le virus du sida" comme l'affirme le communiqué officiel de l'association, et de collecter des fonds.

Qui sont les têtes d'affiche ?

Figure de la lutte contre le sida depuis plus de 35 ans, Line Renaud est la vice-présidente du Sidaction. L'actrice de renom du cinéma français est une nouvelle fois accompagnée par une multitude de personnalités connues des Français, puisque l'association est partenaire avec 35 médias. Pour Europe 1, Anissa Haddadi et Thomas Isle relaient depuis le 18 mars la campagne 2024 dans des spots publicitaires.

Laurence Ferrari, Nikos Aliagas ou encore Anne-Elisabeth Lemoine figurent également parmi les têtes d'affiche. Et cette année, c'est la chanteuse Mylène Farmer qui a prêté sa voix pour la campagne publicitaire.