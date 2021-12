Zemmour et Mélenchon : deux visions qui «ne correspondent pas au réel» selon Castaner

INTERVIEW

Alors que s'accélère la campagne présidentielle, Christophe Castaner était l'invité ce lundi matin d'Europe 1. Le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale a réagi aux deux meetings qui ont eu lieu la veille : celui d'Eric Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon.

"Ils sont des observateurs et des commentateurs"

Selon le chef de LREM à l'Assemblée, les visions des deux candidats sont "radicalement différentes" mais ont un point en commun : "elles ne correspondent pas au réel", a-t-il affirmé. "Quand vous n'êtes pas dans le réel, vous ne faites pas de la politique. Vous êtes un observateur, un commentateur. Ils sont des observateurs et des commentateurs. Nous sommes dans le réel. Nous faisons et nous agissons."

L'ex-ministre de l'Intérieur a dit qu'il était "dans aucun de ces excès, dans aucune de ces caricatures". "On a Maurras pour l'un, Jaurès pour l'autre. Il y en a un qui salue la République avant la France et l'autre qui salue la France avant la République", a affirmé Christophe Castaner, qui a tancé les éléments de langage du candidat Eric Zemmour. "Je suis pas dans l'inquiétude sur l'hystérisation d'un constat et la nostalgie d'une France qui n'a jamais existé, qui est une France en noir et blanc comme dans son clip."

L'ex-ministre de l'Intérieur a aussi taclé Jean-Luc Mélenchon, qui est selon lui "dans une France rêvée", "une économie qui pourrait être dirigée et on pourrait simplement décider de donner, comme il l'a fait hier, près de 50 milliards d'euros aux jeunes étudiants", a-t-il poursuivi.