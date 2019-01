Yannick Jadot raille la mobilisation des "foulards rouges" : "Ils se sont crus en 1968 avec de Gaulle, c'est ridicule"

INTERVIEW

Si la mobilisation des "gilets jaunes" a enregistré une nouvelle baisse samedi, elle a continué d'être émaillée de nombreux incidents. En réaction, une marche pour les libertés est organisée à Paris dimanche après-midi par des "foulards rouges", pour dénoncer notamment la violence qui frappe d'une semaine à l'autre le pays depuis plus de deux mois, mais aussi défendre l'Etat de droit.

"C'est une manifestation pro-Macron, mais ils se sont crus en 1968 avec de Gaulle, c'est ridicule", a réagi dimanche au micro d'Hélène Jouan, dans Le Grand Rendez-vous Europe 1/CNews/Les Echos Yannick Jadot, l'eurodéputé Europe Écologie-Les Verts.

"Je suis pour le droit à manifester", mais... "Honnêtement, depuis quand, maintenant, on fait des manifestations anti-manifestation ?", interroge-t-il. "Moi aussi, j'en ai assez de cette violence", s'agace l'élu qui demande notamment que les forces de l'ordre cessent d'utiliser des lanceurs de balles de défense. "Franchement, ces manifestants [….] font ce qu'ils veulent – moi je suis pour le droit à manifester -, mais je trouve que cette manifestation de soutien à Macron, anti-'gilet jaune', est ridicule", poursuit celui qui a été choisi pour conduire la liste EELV pour les européennes.

Interrogé par Europe 1, Théo Poulard, l'un des leaders de l'initiative des "foulards rouges", a pourtant assuré qu'il s'agissait d'une démarche non-partisane. "On n'est pas contre les 'gilets jaunes'. On est contre les casseurs, les pilleurs et les extrêmes", a-t-il défendu.