Yaël Braun-Pivet en Israël de samedi soir à dimanche soir, selon des sources parlementaires

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, va se rendre en Israël de samedi soir à dimanche soir pour un voyage "de soutien" et "humanitaire", a-t-on appris samedi de sources parlementaires. Yaël Braun-Pivet sera accompagnée du président de LR et député Eric Ciotti, du député des Français de l'étranger Meyer Habib, et du député Renaissance Mathieu Lefèvre, président du groupe d'amitié France-Israël.

La délégation prévoit de se rendre dans les kibboutz en bordure de la bande de Gaza, où ont eu lieu les massacres du 7 octobre perpétrés par le mouvement islamiste palestinien Hamas, avec le président de la Knesset Amir Ohana, et de rencontrer des parlementaires israéliens.

Emmanuel Macron pourrait se rendre en Israël dans "les prochains jours" ou "prochaines semaines"

Une dizaine de parlementaires français LR, Renaissance et Horizons se sont déjà rendus en Israël en début de semaine, accompagnés de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, pour manifester leur solidarité auprès du peuple israélien et rencontrer des proches des victimes ou des otages français.

Le président de la République Emmanuel Macron a affirmé vendredi qu'il n'excluait pas un déplacement au Proche-Orient "dans les prochains jours, les toutes prochaines semaines", s'il parvenait à "obtenir des choses utiles" grâce à ce voyage. Ce déplacement "sera dépendant des échanges que j'aurai dans les prochaines heures, les prochains jours avec tous les dirigeants de la région", a précisé le chef de l'État, lors d'un entretien avec quelques journalistes autour du conflit entre Israël et le Hamas.