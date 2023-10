Frappe sur un hôpital à Gaza : Israël dément, pour Ciotti, «la parole d'une démocratie vaut plus» que celle du Hamas

Onze jours après le début de la guerre déclenchée par l'attaque massive du Hamas contre Israël, une explosion dont Israël et les Palestiniens se rejettent la responsabilité a fait des centaines de morts dans un hôpital de Gaza et provoqué des condamnations internationales et des manifestations à travers le monde musulman. Si le mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza a accusé Israël d'être à l'origine de cette frappe mardi soir, l'armée israélienne a, elle, imputée à un tir de roquette du Jihad islamique, autre groupe armé palestinien, qui a démenti et mis lui aussi en cause Israël.

D'après le président des Républicains, Éric Ciotti, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi, "la parole d'une démocratie vaut toujours beaucoup plus que la parole des terroristes du Hamas". "Aujourd'hui, on a déjà vu des images montrant que les tirs venaient vraisemblablement soit du djihad islamiste, soit du Hamas", a-t-il déclaré.

"Le Hamas est animé par une volonté de destruction des Juifs"

Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, qui a fait plus de 1.400 morts, Israël riposte en bombardant massivement la bande de Gaza où se situe le groupe terroriste. Une riposte qui a déjà tué au moins 3.000 personnes. Pour Éric Ciotti, "Israël a le droit de se défendre et d'éradiquer le terrorisme". "Une démocratie respecte toujours le droit international. Israël est la seule démocratie dans cette région du monde, donc, elle a un droit à se défendre dans le respect naturellement des règles internationales", a-t-il jugé au micro d'Europe 1-CNews définissant le Hamas comme un "mouvement terroriste", "animé par une volonté de destruction des Juifs".

"Pour moi, le Hamas c'est Daech. Le Hamas n'a aucune considération pour les populations civiles. On l'a vu avec les massacres, les viols, les kidnappings... Ce n'est pas un acte de guerre, c'est un acte terroriste d'une violence inouïe. Je n'accorde pas le soupçon de la moindre crédibilité aux gens qui ont commis ces exactions. On voit bien qu'ils prennent en otage la population palestinienne", a poursuivi le président des Républicains.

Éric Ciotti dit craindre que la propagande du Hamas ainsi que la prise en otage des populations civiles palestiniennes conduisent à un embrasement généralisé du conflit dans la région.