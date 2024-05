Xi Jinping en France : comment l'Hexagone et l'Europe sont passés de la naïveté à la recherche de réciprocité

Le changement de stratégie a débuté il y a quelques années, mais il s’est affirmé récemment. C’est par exemple le cas avec le nouveau bonus automobile, une petite révolution en soi : fini la libre-concurrence, place au protectionnisme. Ne sont éligibles à cette aide nouvelle formule que les véhicules produits en Europe. Exit donc les voitures électriques chinoises. Même la Dacia Spring, voiture du constructeur tricolore français, en a fait les frais, car elle est produite en Chine.

Selon Jean-François Dufour, directeur du cabinet DCA Chine Analyse et éditeur de la newsletter "The China industrial monitor", la France est passée de la naïveté à la recherche de réciprocité. "Avec la Chine, on a affaire à un modèle économique qui soutient ses entreprises à bout de bras, qui leur permet de ne pas faire faillite et donc je pense qu’il y a eu une prise de conscience de cette réalité au cours des dernières années et qu’on est disposé en France aujourd’hui à en tenir compte pour déployer nous-même une stratégie économique face à la stratégie très active de la Chine", explique le directeur du cabinet.

L’Europe multiplie les enquêtes

La nouvelle position française a froissé l’Allemagne pour qui la Chine est un partenaire commercial majeur. Mais Paris a obtenu l’affirmation d’une stratégie européenne. "Le changement au niveau européen a été fortement impulsé par la France, il y a très clairement cette accélération aujourd’hui qui est liée au fait que l’Union européenne a retenu les leçons des années 2010-2020, par exemple sur le photovoltaïque qui a été laminé", confirme Jean-François Dufour.

Ces derniers mois, Bruxelles a lancé plusieurs enquêtes sur les voitures électriques, sur les éoliennes et sur le matériel médical. L’Europe veut faire la lumière sur le dumping chinois. Et Pékin prend le sujet très au sérieux. "Il y a énormément d’enjeux pour la Chine, c’est un énorme marché qui arrive à saturation dans certains domaines et donc qui a besoin d’exporter", relève Jean-François Dufour. Le changement de posture européen est d’autant plus important aux yeux de Pékin que le pays s’est engagé dans une guerre commerciale et technologique avec les États-Unis.