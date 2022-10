Xavier Bertrand veut faire de son nouveau parti une plateforme d'idées pour la droite

Il avait échoué à se présenter à l'élection présidentielle l’an dernier, Xavier Bertrand lançait samedi à Saint-Quentin un nouveau mouvement : "Nous France". Le président des Hauts-de-France veut en faire une plateforme d’idées pour la droite, en parallèle des Républicains. Xavier Bertrand n'a, semble-t-il, pas renoncé à toute ambition…

Un collectif qui portera haut les valeurs qu'il défend

Créer officiellement pour "préparer l'avenir". "Nous, France" se veut un collectif capable de parler à tous. "Certains me disent 'mais c'est un parti politique de plus', un parti politique parle à ses adhérents, c'est son essence. 'Nous, France', va parler à l'ensemble des Français", a déclaré l'ancien candidat à la présidentielle.

Un collectif avec des thèmes chers à Xavier Bertrand. "Alors, si on vous demande, alors 'Bertrand se bat pourquoi' ? Principalement pour deux choses : l'ordre et le travail." Ajoutez à cela la République des territoires et vous obtiendrez le triptyque déjà longuement défendu pendant la primaire LR l'an dernier.

Xavier Bertrand cache-t-il son ambition d'accéder à l'Élysée ?

Samedi, le président des Hauts-de-France a tenu un discours programmatique de plus d'une heure qui laisse peu de place au doute sur son ambition nationale : "Oui, j'ai toujours la même énergie. J'ai toujours envie de porter mes idées parce que j'ai le sentiment que si ce n'est pas au sein de 'Nous, France' que l'on parle du travail comme nous en parlons, que nous faisons des classes moyennes une priorité d'action, que l'on croit et que l'on porte l'idée de la République des territoires, ça sera nulle part ailleurs. Alors, vous êtes ici plus d'un millier parce que vous avez la même conviction."

Une démarche en dehors des partis qui fait écho à celle de Laurent Wauquiez. Lui, officiellement candidat à la présidentielle dans cinq ans.