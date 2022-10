À Saint-Quentin, Xavier Bertrand lance son mouvement «Nous France»

Comme beaucoup dans sa famille politique, Xavier Bertrand veut tout changer à droite. Pour tirer les leçons des échecs successifs des Républicains, défaits pour la troisième fois à la présidentielle cette année, le président des Hauts-de-France lance son mouvement "Nous France". Selon ses proches, il s’agit de "renouer le fil avec les Français, les réécouter, et ne pas être spectateur des cinq années qui viennent".

Une démarche qui fait écho à celle de deux autres personnalités que l’on dit présidentiables pour 2027 : Laurent Wauquiez d’abord, qui a renoncé à briguer la présidence du parti et trace son sillon en dehors des Républicains, mais aussi Edouard Philippe et son parti Horizons, qui conserve son indépendance et une plateforme d’idées.

"Il n’est pas interdit de se préparer"

Si aujourd’hui Xavier Bertrand refuse de se projeter aussi loin, ses proches ne masquent pas une certaine ambition : "Il n’est pas interdit de se préparer", glisse l’un de ses lieutenants. Son mouvement "Nous France" doit ainsi servir à rassembler une droite populaire et enracinée dans les territoires.

Comme si le nordiste anticipait de voir son parti, Les Républicains, dirigé prochainement par Éric Ciotti ou Bruno Retailleau, partisans d’une ligne plus axée sur le régalien. Une quinzaine de groupes de réflexion seront lancés aujourd’hui, autour de thématiques variées, comme l’agriculture, l’entreprenariat, la pêche ou encore le numérique.