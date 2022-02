Xavier Bertrand mis en cause dans le scandale Orpea : « Je réfute tout en bloc »

La polémique de maltraitance dans les établissements du géant des Ehpad Orpea se poursuit. Dans son livre Les Fossoyeurs, Victor Castanet revient sur les relations qu'entretenait Xavier Bertrand lorsqu'il était ministre en charge de la dépendance (2007-2009) avec les responsables du groupe Orpea. Le journaliste affirme que le membre des Républicains et le géant des Ehpad entretenaient une relation privilégiée. Invité dans la matinale d'Europe 1 ce mardi, Xavier Bertrand a réagi à ces affirmations face à Sonia Mabrouk.

"Je réfute tout en bloc", a déclaré le Président du conseil régional des Hauts-de-France, qui a nié avoir des "liens privilégiés" avec Orpea. "On peut dire que j'avais aussi des liens privilégiés avec les entreprises qui ont installé les IRM, les scanners, parce que j'ai délivré beaucoup d'autorisations en mettant en place le plan cancer de Jacques Chirac", a assuré Xavier Bertrand. "C'était dans le cadre de mes missions."

Xavier Bertrand déplore les "contrôles défaillants"

Xavier Bertrand a assuré avoir travaillé "dans le respect des règles qui étaient fixées" avec les groupes Korian, Orpea, etc. Le candidat à la primaire à droite, vaincu face à Valérie Pécresse , a défendu la création d'un comité de vigilance pour lutter contre les maltraitances des personnes âgées : "Après toutes ces années, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on se rende compte que les contrôles aient été défaillants ?"

L'ancien Secrétaire général de l'UMP conclue en soulignant le traitement fait aux personnes âgées et handicapées : "Il faut bien regarder les choses en face. On ne s'occupe pas assez bien des personnes handicapées, des personnes âgées. Et après ce scandale, il doit y avoir toutes les sanctions qui s'imposent. Mais il faut aussi bien veiller à ce qu'on s'occupe bien de nos aînés."