Grand remplacement : LR est «aux antipodes des extrémistes qui cherchent à faire peur»

Valérie Pécresse s'est défendue lundi de cautionner la théorie complotiste du "grand remplacement", pilier du programme de son rival d'extrême droite Eric Zemmour et mentionné lors de son meeting à Paris dimanche . Invité sur Europe Matin mardi, le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand est revenu sur les propos de la candidate à l'élection présidentielle , et a tenu à clarifier les choses.

"Ce n'est pas une réalité et ce ne sera pas le cas. La politique volontariste que veut mener Valérie Pécresse c'est à la fois défendre les valeurs républicaines et reprendre en main notre destin et notre politique migratoire", a-t-il assuré. "En matière d'immigration vous avez d'un côté les extrémistes qui racontent bien souvent n'importe quoi et jouent sur les peurs. Et de l'autre les laxistes, qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ensuite vous avez ceux qui veulent agir efficacement, et c'est ce que veut faire Valérie Pécresse". Selon lui, la présidente d'Ile-de-France souhaite proposer des mesures afin que ce ne soit pas la France qui s'adapte aux besoins de l'immigration, mais l'immigration qui s'adapte aux besoin de la France.

"Je souhaite que Valérie Pécresse soit elle-même"

Il a également assuré que ce ne sera pas "une candidate de synthèse" qui gagnera la présidentielle, mais une candidate de conviction. "C'est une femme libre qui peut écouter les différents avis mais donne ses convictions [...] Et nous sommes aux antipodes des extrémistes qui cherchent à faire peur", a-t-il poursuivi.

"L'avis d'Eric Ciotti, mon avis, comptent moins que l'avis de Valérie Pécresse. C'est elle la candidate", a encore posé le président des Hauts-de-France. "Et je souhaite, pour qu'elle gagne cette élection, qu'elle soit elle-même. Il y a beaucoup de critiques mais elle est solide". Selon lui, Valérie Pécresse a justement été elle-même dimanche lors de son meeting à Paris. "Sur le fond, elle a posé un discours qui montre bien sa personnalité et sa différence avec Emmanuel Macron : c'est une femme courageuse et engagée. La 'Nouvelle France', c'est un vrai projet qui permet la confrontation entre les uns et les autres."