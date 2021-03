En 2022, Bertrand veut "offrir une alternative" au duel Macron-Le Pen

INTERVIEW

Son annonce a pris de vitesse l’ensemble des poids lourds de la droite républicaine. Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, a annoncé mercredi, dans un entretien au Point, sa candidature à l’élection présidentielle de 2022. "Je pense que c’est le moment de prendre mes responsabilités", a-t-il commenté dimanche matin, au micro du Grand Rendez-vous sur Europe 1.

"Crise d'une exceptionnelle gravité"

"La France est dans un moment tel qu’elle en a rarement connu : une situation de crise d’une exceptionnelle gravité, une crise sanitaire, sécuritaire, économique et identitaire", a-t-il énuméré. "Il faut donner l’espoir du redressement, de la réconciliation et offrir une alternative politique", soutient encore l’ancien ministre du Travail de Nicolas Sarkozy.

"J'incarne une droite très attachée aux valeurs républicaines"

"Nous ne pouvons pas en 2022, comme en 2017, avoir Emmanuel Macron et Marine Le Pen", ajoute-t-il, dans l'hypothèse d'un second tour qui réunirait de nouveau le fondateur de La République en marche ! et la présidente du Rassemblement national. "Ce statu quo ne nous sortira pas de notre déclin. J'incarne une droite qui est une droite républicaine, très attachée à ces valeurs républicaines, mais en donnant une dimension concrète à la liberté, à l'égalité, à la fraternité", défend Xavier Bertrand, qui a quitté le parti Les Républicains en 2017. "Je suis un homme de droite, mais je pense que dans cette élection présidentielle, il faudra présenter un projet pour tous les Français", nuance-t-il.

Candidat à la présidentielle... et aux régionales

Maire de Saint-Quentin de 2010 à 2014, puis président d'agglomération, Xavier Bertrand a également tenu à mettre en avant son expérience d'élu local. "Mon histoire est celle-ci : je suis élu d'une région où il y a à la fois des difficultés, mais aussi des atouts formidables, des gens qui ont des difficultés sociales, mais qui veulent s'en sortir", explique-t-il, tout en défendant un projet présidentiel axé "sur la réindustrialisation du pays, sur le développement de l'artisanat, sur le développement de l'agriculture." "C'est aussi l'aménagement du territoire que j'ai en tête. Les nouvelles usines ne s'implanteront pas dans le cœur des métropoles, mais elles iront dans des villes moyennes. Elles iront dans les territoires ruraux", ajoute-t-il.

Soucieux de conserver cet enracinement local, duquel il assure tirer le bien-fondé d'une candidature pour 2022, Xavier Bertrand confirme qu'il briguera sa propre succession aux prochaines régionales, prévues en juin. "Pourquoi cette élection régionale est importante pour moi ? C'est la légitimité. Si six millions de Français ne me faisaient pas confiance, il serait impossible d'aller à la rencontre de 67 millions de Français pour avoir leur confiance", conclut-il.