«Vous devez être une personne remarquable» : Jean-Luc Mélenchon prend la défense de Karim Benzema

"Vous devez être une personne remarquable, sans haine ethnique ou religieuse" : le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon a pris jeudi le parti de Karim Benzema, accusé par le ministre de l'Intérieur d'être en lien avec les Frères musulmans, ce que le joueur a démenti. "Je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot", écrit le leader insoumis sur X (ex-Twitter), en s'adressant directement au Ballon d'or.

Bonjour Monsieur Benzema. Je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot. Mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser. Ils vous traitent de "français de papier". Avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots vous devez être une personne remarquable,… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 19, 2023

"Le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser. Ils vous traitent de 'Français de papier'. Avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots vous devez être une personne remarquable, sans haine ethnique ou religieuse", estime Jean-Luc Mélenchon.

Darmanin accuse Benzema d'être "en lien avec les Frères musulmans"

Karim Benzema a été accusé par Gérald Darmanin d'être "en lien notoire avec les Frères musulmans", une organisation islamiste née en Égypte, à la suite de la publication sur X par l'international de football adressant "toutes (ses) prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes, ni enfants".

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Beaucoup ont aussi reproché à la star du football de ne pas avoir exprimé de compassion pour les Israéliens victimes des atrocités et des tueries à grande échelle commises par le mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre. L'accusation de "Français de papier" provient notamment de l'eurodéputée européenne Les Républicains (LR) Nadine Morano, mercredi soir sur CNews.

Mélenchon refuse de qualifier le Hamas d'organisation "terroriste"

Jean-Luc Mélenchon est lui-même sous le feu des critiques depuis qu'il a refusé de qualifier le Hamas d'organisation "terroriste". Karim Benzema "n'a jamais eu la moindre relation" avec les Frères musulmans, a réagi dans un communiqué Me Hugues Vigier, l'avocat du footballeur, disant envisager de déposer plainte contre Gérald Darmanin pour diffamation ou injure publique.

Mercredi, la sénatrice LR Valérie Boyer avait demandé, si les accusations du ministre de l'Intérieur étaient avérées, la "déchéance de nationalité" pour Karim Benzema. Encore plus à droite, le président de Reconquête! Éric Zemmour a estimé sur France 2 que Karim Benzema, "c'est un musulman qui veut appliquer la charia, et la charia prévoit le djihad, et le djihad ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty". "Je fais un lien direct", a-t-il ajouté.