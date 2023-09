Visite du Pape : un fauteuil roulant en bois, créé par un ingénieur français, offert au Saint-Père

"Il ressemble à un trône, un trône qui aurait des roues." Papier de verre à la main, Paul de Livron, 31 ans, ingénieur de formation et paraplégique, fini de poncer l'assise de l'imposant fauteuil en bois clair qui sera remis ce jeudi au pape François pour sa visite à Marseille. Ce "trône" mesure un mètre 20 de haut, il possède de larges accoudoirs. En plus des fines strates de bois superposés qui composent son châssis, les matériaux utilisés et les symboles qui y sont gravés ont une grande portée symbolique.

"Casser l'image de grand-père en fin de parcours"

Pour ce qui est des matériaux utilisés pour la fabrication de ce fauteuil, l'assise est fabriquée en bouleau venant de Russie et d'Ukraine, un clin d'œil à la guerre qui continue de faire rage dans l'Est de l'Europe. Les larges accoudoirs, eux, sont faits à partir de morceaux de charpente en chêne, rescapés de l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. Pour ce qui est des symboles : "Vous avez la croix du dossier qui est une représentation graphique du pape avant qu'il ne devienne prêtre, quand il était chimiste".

Ce fauteuil roulant, Paul de Livron l'a voulu différent de celui qu'utilise le pape depuis sa première apparition il y a un an et demi : "j'ai vu des photos et je me suis dit : c'est incroyable, il a l'air de n'importe quel petit vieux en maison de retraite". Paul de Livron est parti de l'idée que oui, c'est indéniable, le Saint-Père est une personne âgée. Mais il a voulu casser cette image de "grand-père en fin de parcours", et redonner à François tout ce qui fait de lui le pape de tous les catholiques.