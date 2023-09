Visite du pape : quel message va délivrer le Saint-Père autour de la question des migrants ?

Le pape arrive vendredi à Marseille pour une visite qui sera tout sauf touristique. Ce dernier vient pour faire passer des messages, et notamment défendre la cause des migrants, alors que l'Italie fait face ces dernières semaines à une vague record d'arrivées sur son territoire. Selon Monseigneur Jean-Marc, archevêque de Marseille, le pape va insister sur le droit pour tous de vivre dignement là où on est né, un message qu'il avait déjà développé en mai dernier, en prévision de la 109ᵉ journée mondiale du réfugié qui a lieu ce dimanche.

Le droit de ne pas émigrer

Le pape François a toujours plaidé pour la nécessité d'accueillir les hommes, les femmes et les enfants qui arrivent, ce qui ne l'empêche pas depuis plusieurs mois, d'insister sur le droit de ne pas émigrer. Une idée qui lui vient d'un discours prononcé par un de ses prédécesseurs, le pape Jean-Paul II qui, dans un message en 2003, défendait le droit de vivre en paix, dans la dignité et dans sa propre patrie. Concrètement, le Saint-Père en appelle à l'engagement de tous pour travailler sur les causes des migrations que nous connaissons ces dernières années.

Cela comprend pour lui la problématique du réchauffement climatique, ou "la dévastation de notre maison commune" selon ses propres mots. Ce réchauffement qui provoque des déplacements importants de population tout comme la course aux armements et au "colonialisme économique". Des situations dont se partagent la responsabilité les pays d'origine, donc ceux du Sud, mais aussi à ceux qui privent ces pays de leurs ressources premières pour s'enrichir et devenir plus puissant, qui sont dans l'esprit du pape, ceux du Nord.