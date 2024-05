Violence des adolescents : «Je suis pour supprimer l'excuse de minorité», affirme Karl Olive

Faut-il suspendre, voir supprimer l'excuse de minorité pour les mineurs étant impliqués dans de graves crimes ? C'est le débat que souhaite ouvrir le Premier ministre Gabriel Attal, alors que l'hyperviolence des adolescents fait la une de l'actualité. Le week-end dernier, Matisse, un adolescent de Châteauroux, a été poignardé à mort par un autre adolescent de 15 ans.

Interrogé ce jeudi matin sur le sujet, le député Karl Olive se montre ferme sur sa position. "Je suis pour la suppression de l'excuse de minorité", assure-t-il sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews. "Il y a 20 ans, les adolescents avaient le respect de l'autorité. Ils ne venaient pas au contact quand il voyait un policier, ils lui répondaient avec respect. Aujourd'hui, ces jeunes entre 12 et 17 ans, ils viennent au contact. Or, la délinquance juvénile, il faut la prendre à bras-le-corps", assure-t-il.

"Respecter les règles, comme en sport"

Karl Olive propose ainsi de sanctionner financièrement les mineurs délinquants, avec un système de retenue sur salaire lorsque ces derniers commenceront à travailler. "Il nous faut des claques, Pardonnez-moi. Il nous faut des exemples concrets qui parlent au plus grand temps avec une main, une main qui soit une main de fermeté", explique-t-il.

L'ancien maire de Poissy insiste également sur la responsabilité de l'État à faire respecter l'autorité, réfutant ainsi l'idée que cette violence serait liée à l'immigration. "Les règles. C'est comme dans le sport, elles ne sont pas là pour être interprétées, elles sont là pour être appliquées. Et quelqu'un qui ne respecte pas les règles, comme dans le sport, est condamné. Et quand vous êtes condamné, vous êtes en dehors du jeu, vous pouvez être exclu. Donc s'il y a des personnes qui ne respectent pas les valeurs de ce pays et qui n'ont rien à y faire, pardonnez-moi, ils dégagent. C'est clair, net et précis", conclut-il.