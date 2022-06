VIDÉO - Législatives : quand les Jeunes avec Macron imaginent une victoire de la Nupes

Un film de politique fiction qui a tourné court. Mercredi 15 juin, en plein cœur de l'entre-deux tours des élections législatives, les Jeunes avec Macron (JAM), le mouvement jeunesse de la République en marche, ont publié sur les réseaux sociaux un clip de campagne d'un peu plus d'une minute anticipant une victoire de la coalition de gauche, la Nupes, au second tour. Cette vidéo, en ligne pendant quelques heures, a ensuite été effacée. Mais entre temps, elle a notamment été épinglée sur Twitter par... la Nouvelle Union populaire écologique et sociale.

les jeunes avec macron qui s’inquiètent pour leur week-end à marrakech viennent de supprimer leur vidéo rigolote ne la relayez surtout pas pic.twitter.com/sAQLMG89V5 — Le Tréma (@Le_Trema) June 15, 2022

"Un parti extrémiste obtient une majorité à l'Assemblée"

Le clip démarre par ce commentaire : "Dimanche 19 juin, 20h. LFI remporte les élections législatives et pour la première fois, un parti extrémiste obtient la majorité à l'Assemblée nationale." Le mouvement qui soutient la majorité présidentielle imagine également le "FN" obtenir un groupe parlementaire. Un résultat qualifié d'"historique également".

Le spot se projette ensuite sur l'après second tour, et notamment le lendemain. On voit une jeune femme marcher dans la rue et regarder son smartphone, sous une musique. Elle lit d'abord un faux article de RTL énumérant "ces changements qui pourraient arriver suite à la victoire aux législatives de LFI" : "Attaque aux valeurs républicaines, mise en danger de notre Constitution, atteinte aux libertés de la presse..."

Des articles sur les conséquences de la victoire de LFI

Après avoir lu un titre de France info sur le "projet de loi de désobéissance à l'Union européenne", la jeune femme répond à une amie qui vient de réserver un séjour à Marrakech "pour octobre". Puis elle tombe de nouveau sur une flopée d'articles de divers médias (sauf Europe 1) sur l'annonce de la suppression des vols hors Europe, la hausse des prix de l'énergie de 20% ou encore la relance des partenariats de gaz avec la Russie.

"C'est pas possible !", s'écrie la passante avant d'être littéralement encerclée par les titres des articles. La vidéo se conclut par un nouveau commentaire : "Vous ne voulez pas de cette France ? Nous non plus. Pour l'éviter, votez. Élections législatives, 12 et 19 juin 2022."

[1/2] Nous avons publié ce matin un spot de fiction politique, visant à appeler au vote et mettant en scène certaines des mesures qui pourraient être prises si les extrêmes arrivaient au pouvoir et imposaient leur programme. — Les Jeunes avec Macron #avecvous (@JeunesMacron) June 15, 2022

"Des messages de haine ont suivi", réagissent les JAM

Dans la journée, les Jeunes avec Macron ont tenu à expliquer pourquoi ils avaient supprimé le spot, expliquant qu'il visait "à appeler au vote". "Nous supprimons cette vidéo au vu des messages de haine qui ont suivi, notamment envers les militants à l'image", écrivent-ils sur Twitter. "Nous regrettons le détournement du message principal : appeler les électeurs à dire non aux extrêmes et à donner une majorité forte au Président de la République", ont-ils ajouté.