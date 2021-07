Valérie Pécresse annonce sa candidature à la présidentielle

La présidente de la région Ile-de-France ex-LR Valérie Pécresse annonce sa candidature à l'élection présidentielle pour "restaurer la fierté française", dans un entretien au Figaro mis en ligne jeudi. "Je suis candidate à la présidence de la République pour restaurer la fierté française. Je ne supporte plus qu'on parle au lieu d'agir", affirme l'ex-LR, présidente du mouvement Libres!, qui doit aussi s'exprimer au 20 heures de TF1. "Nous devons rompre avec 10 ans de mauvais choix, de demi-mesures, d'indécisions, et en fin de compte l'affaissement de notre pays", ajoute-t-elle.

Elle participera à la primaire de la droite dans le cadre de cette candidature. "Nous devons rompre avec dix ans de mauvais choix, de demi-mesures, d’indécisions, et en fin de compte l’affaissement de notre pays", estime la candidate dans Le Figaro. "Je veux faire plutôt que chercher à plaire. Après un quinquennat pour pas grand-chose, et je le dis à regret, avec très peu de réformes, comme celle repoussée des retraites, des figures d’autorité abaissées et contestées, nos lois bafouées, des déficits abyssaux, des fractures accrues. Je veux remettre le pays en ordre."

"Cet été, je parcourrai le pays à la rencontre des Français pour enrichir mon projet", ajoute-t-elle.

>> Plus d'informations à suivre...