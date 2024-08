Vacances des ministres : quelles sont les destinations prisées par les membres du gouvernement démissionnaire ?

Dans les années 90, le groupe Élégance chantait ceci : "Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout". Et les ministres les moins concernés par les Jeux olympiques ont bien écouté les paroles de cette musique. Ils sont pour la plupart déjà partis en vacances, mais tout de même avec leurs dossiers sous le bras et en tâchant de rester joignable. Stéphane Séjourné et Roland Lescure ont ainsi trouvé refuge dans le Pays basque.

À l'inverse, les membres du gouvernement en pointe sur les JO devront encore patienter quelques jours. C'est le cas évidemment de Gérald Darmanin, qui poursuit les rencontres avec les forces de l'ordre, mais aussi d'Amélie Castéra ou de Gabriel Attal, très en vue sur les différents sites olympiques.

Encore une semaine avant le repos

Tous partiront ensuite la semaine prochaine en vacances en Corse pour Gabriel Attal, Catherine Vautrin ou Prisca Thevenot, dans le Maine-et-Loire, pour Christophe Béchu et en Normandie pour Aurore Bergé. Une mise au vert avec en ligne de mire la rentrée parlementaire pour ceux qui ont été élus député début juillet.

Pour les autres, en revanche, ce sera le début d'une période de transition. Bruno Le Maire, par exemple, quittera Bercy après sept ans au ministère de l'Économie. La nomination du futur Premier ministre, elle, est toujours attendue au cours de la deuxième quinzaine d'août.