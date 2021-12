Vacances de Noël : «50% de réservations de plus que l'an passé» pour les trains

Alors que la France traverse une cinquième vague d'épidémie de Covid-19, les fêtes de Noël approchent et avec elles les déplacements des Français, notamment en train. Invité sur Europe Matin mercredi, le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a assuré qu'il y aura suffisamment de wagons à disposition des vacanciers et que de nombreuses réservations ont déjà été effectuées.

"La SNCF est mobilisée"

"On a des Français qui ont beaucoup réservé, c'est 50% de plus que l'an passé, soit 3 millions de voyageurs. Ils ont plus réservé et plus en amont", a-t-il assuré. "Ca veut certainement dire qu'ils ont confiance dans la capacité à se déplacer et qu'ils ont envie de retrouver les leurs pendant la période de Noël."

Jean-Baptiste Djebbari l'a assuré, il y aura suffisamment de trains pour répondre à la demande. "La SNCF est tout à fait mobilisée, il y aura le plus de trains possible et un certain nombre sont déjà complets", a poursuivi le ministre délégué aux Transports. "Nous ferons en sorte avec la SNCF d'être au rendez-vous de ce beau moment de convivialité."

"Plus de complémentarité" entre l'avion et le train

Quant aux prix des billets de train, souvent plus excessifs que ceux des billets d'avion, il a estimé que ces deux modèles économiques sont "absolument incomparables". "Nous avons posé la règle que les vols de 2h30 n'existent plus quand il y a une alternative grande vitesse et c'est le cas entre Paris et Bordeaux ou Paris et Lyon", a-t-il pris en exemple. "Nous avons un bilan sur le sujet qui est incontestable. Nous avons réinvesti comme jamais dans le système ferroviaire avec 75 milliards d'euros, nous avons demandé à la SNCF - qui l'a fait - de pratiquer une politique de petits prix", a-t-il encore défendu.

Jean-Baptiste Djebbari l'a assuré, des mesures ont été prises par le gouvernement pour permettre "plus de complémentarité entre ces deux moyens de transport". "Quand le train est en concurrence avec l'avion comme c'est arrivé entre Paris et Bordeaux ou Paris et Strasbourg, c'est le train qui gagne et c'est très bien ainsi. Alors que chacun s'occupe de rendre son secteur attractif", a-t-il appelé.