Budget 2025 : François Bayrou cherche à convaincre le PS de ne pas voter la censure

Ce jeudi soir, le projet de loi de finances a été adopté au Sénat. Le texte doit maintenant passer l'étape de la commission mixte paritaire puis celle de l'Assemblée nationale. Dans le même temps, François Bayrou est vigilant à la censure et pour cela, il doit être soutenu par le PS.

Un chemin qui risque d'être semé d'embûches. Le projet de loi de finances 2025 a été largement adopté au Sénat jeudi soir. Le texte doit maintenant franchir l'étape de la commission mixte paritaire jeudi prochain, avant de retourner à l'Assemblée nationale. Pour éviter la censure, François Bayrou doit absolument être soutenu par les socialistes, et ce, quoi qu'il en coûte.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Depuis une semaine, les réunions s'enchaînent entre le Parti socialiste et le ministre des Finances, Eric Lombard. Mais Olivier Faure reste encore sur sa faim, selon un de ses proches.

Une non-censure pas "acquise" selon Glucksmann

Après avoir obtenu un prêt de 3 milliards d'euros de concession lors du discours de politique générale, le Parti socialiste voit encore plus gros pour le budget et demande de nouvelles rallonges budgétaires. Dans le cas contraire, Raphaël Glucksmann menace de voter la censure sur BFM.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Si le gouvernement veut une stabilité, il ne doit pas revenir sur sa parole et il doit lâcher les choses. La balle est dans le camp du Premier ministre et des ministres. Il faut qu'ils respectent leur parole. Et il faut surtout qu'ils comprennent que notre non-censure n'est absolument pas acquise", argumente-t-il avec fermeté.

François Bayrou est pris entre deux feux. D'un côté, les Républicains pressent le gouvernement de réduire le déficit budgétaire pour tenter d'arriver à 5,4 % de déficit au lieu des 6,1 annoncés. Mais de l'autre, il est obligé de satisfaire les socialistes. "Un chemin de crête très étroit, mais nous y arriverons", assure un conseiller de Bercy.