Une liste Nupes aux européennes ? Alexis Corbière se dit favorable, «pour créer une dynamique» jusqu'en 2027

La France insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste et le Parti communiste français, sous une seule et même étiquette. C'est de cette volonté qu'est née quelques semaines après la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle 2022, la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale). Une alliance qui ne devait au départ que durée le temps des élections législatives, mais qui s'est depuis perpétuée au Parlement.

Des discussions

"C'est ce qui nous a permis d'arriver en tête à l'occasion des élections législatives", estime au micro d'Europe 1, le député de la France insoumise, Alexis Corbière. Mais un an après sa création, l'Alliance est secouée par les divergences, à l'approche des élections européennes en 2024.

"Nous discutons" avec les autres forces, assure le Vice-président du groupe insoumis, alors que les écologistes ont fait part de leur souhait de ne pas former de liste commune l'année prochaine. Les communistes eux, appellent "à construire autre chose en parlant de la Nupes comme d'un boulet", souligne un cadre de l'Alliance, alors que les dirigeants des formations étaient réunis ce mardi soir pour évoquer l'avenir de la Nupes.

Objectif 2027

"Moi, je suis favorable à ce que nous restions unis dans les bagarres parlementaires. Je suis favorable à ce que nous couvrons le pays d'actions communes, de meetings communs. Et je suis favorable, à l'occasion des élections européennes, d'une liste unique" Nupes, assure-t-il.

"Pourquoi ? Pour créer une dynamique politique qui fait qu'en 2027, nous ayons un candidat commun et que nous gagnons. Voilà le cap que je donne aux amis qui m'écoutent", insiste-t-il. "Et si la stratégie consiste à dire qu'on va se diviser en petits groupes, et bien je leur dis, on va perdre. Et moi, je ne souhaite pas ça" conclut-il.