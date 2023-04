Une liste commune Nupes aux élections européennes ? Les écologistes et une partie du PS pas séduits

Aura-t-on une liste commune Nupes aux élections européennes l'année prochaine ? L'idée séduit au sein de l'Alliance de gauche, qui regroupe La France insoumise (LFI), les écologistes, les communistes, et les socialistes. "Nous sommes prêts à discuter d'une liste Nupes aux européennes", assure Pierre Jouvet, le secrétaire général du Parti socialiste, qui relance les discussions.

Mais pour y arriver, il faudra surtout convaincre les écologistes, qui refusent catégoriquement toute liste commune aux européennes. Leur patronne, Marine Tondelier, explique qu'"avec 14% des voix aux dernières européennes de 2019, les Verts n'ont besoin de personne pour exister au Parlement de Strasbourg".

"On est prêt à tout leur donner"

Convaincre sera aussi un maître-mot au sein du PS, en proie depuis plusieurs mois à de nombreuses divergences entre ses membres. "Moi, je défends tout simplement des valeurs et nous sommes clairs sur le soutien au peuple ukrainien, nous sommes clairs sur les Ouïghours. Ce ne sont pas des petits sujets et on ne peut pas faire de ces sujets des sujets de marchandage pour des postes, des places ou des listes", assure Nicolas Mayer-Rossignol, Premier secrétaire délégué du Parti socialiste.

Une vision en opposition avec celle d'Olivier Faure, Premier secrétaire du parti de gauche. Les insoumis, eux, se disent confiants. "On est prêt à tout leur donner, même la tête de liste, et une grande partie des places", affirme un cadre du mouvement, qui se garde bien de reconnaître le véritable enjeu pour LFI : conserver la mainmise sur la Nupes.