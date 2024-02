«Une figure du siècle», un être «lumineux»... La classe politique rend hommage à Robert Badinter

Toute sa vie, il a fait tonner la voix de la Justice.



Homme de droit et de valeurs.

Avocat, ministre, homme d’État, Robert Badinter nous a quittés.



Depuis les prétoires jusqu’aux tribunes de l’Assemblée nationale et du Sénat, et au Conseil constitutionnel, il aura consacré… pic.twitter.com/cRvchgdqZH