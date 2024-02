ARCHIVES - Quand Robert Badinter revenait sur son combat contre la peine de mort dans «Hondelatte Raconte»

Robert Badinter s'est longuement confié à Christophe Hondelatte et lui a raconté la croisade qu'il a menée contre la peine de mort. Dans le premier épisode, disponible en podcast (et ci-dessous), l'ancien ministre de la Justice raconte son échec durant le procès de Roger Bontems. Cet ancien militaire, condamné après une prise d'otage meurtrière dans la centrale de Clairvaux en 1972, avait été exécuté. "J'ai le sentiment que c'était joué d'avance", se souvient-il. "J’admire cette espèce d’aveuglement de confiance que j’avais dans une issue qui, je le pensais, pouvait être favorable, c’est-à-dire écarter la peine de mort", déclare Robert Badinter. L'avocat reconnait une forme de naïveté : "J'étais jeune et je n'avais rien compris."