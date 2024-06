«Un président ne devrait pas dire ça» : les oppositons dénoncent la «stratégie de la peur» d'Emmanuel Macron

"Si on va au bout de votre raisonnement, le pays explose ou c'est la guerre civile". Ces propos, tenus lundi par Emmanuel Macron, dans une interview accordée au podcast "Génération Do It Yourself" ne passent pas dans les rangs des oppositions. Le fait de renvoyer dos à dos le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement nationale et déduire que la victoire d'un des deux camps aux législatives conduirait à la guerre civile a été qualifié d'"impardonnable" par Olivier Faure, le premier secrétaire du PS.

Colère et indignation également du côté de Rassemblement national. "Un président ne devrait pas dire ça", fustige le président du parti, Jordan Bardella. "Emmanuel Macron est toujours là pour mettre le feu", réplique de son côté Jean-Luc Mélenchon.

"On ne peut pas tenir ce genre de propos quand on est à l'Élysée"

À droite, Éric Ciotti dénonce lui une "stratégie de la peur irresponsable", tandis que les Républicains qui refusent l'union avec le Rassemblement national adoptent la même tonalité. Pour Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, "on ne peut pas tenir ce genre de propos lorsque l'on est à l'Élysée".

Des oppositions furieuses de la sortie du président, mais aussi très hautes dans les sondages. Pour l'heure, la majorité présidentielle n'est donnée qu'en troisième position de ces législatives anticipées.