Un nouveau gouvernement anti-feministe : le coup de gueule de Laurence Rossignol

INTERVIEW

Les nouvelles nominations du gouvernement, notamment celles de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur et d'Eric Dupond-Moretti au ministère de la Justice, a soulevé un mouvement de révolte auprès des militantes féministes. La sénatrice socialiste de l'Oise et ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, Laurence Rossignol, était l'invitée de Pierre de Vilno ce mercredi matin sur Europe 1. Elle a partagé son "étonnement" et a souligné sa "perplexité sur ce que veut faire le gouvernement sur ce qu'il avait annoncé comme la grande cause du quinquennat".

Pour Laurence Rossignol, les deux ministres ont investi les deux postes plus importants pour la lutte contre les violences faites aux femmes. "Il y a deux ministères qui sont centraux dans la lutte contre les violences faites aux femmes c'est d'abord l'Intérieur : la police, les enquêtes, l’accueil des femmes dans les commissariats. Et d'autre part la Justice pour poursuivre les auteurs de violences", déplore-t-elle avant de se pencher d'abord sur le cas de l'ancien ministre de l'Action et des Comptes publics.

"Les violences sexuelles seraient moins graves que les malversations financières"

"Gérald Darmanin est mis en cause dans une affaire dont l'instruction est toujours ouverte pour violence sexuelle. Il est présumé innocent, ça lui a permis d'être au ministère des Finances, mais il est suspect. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre ministre pour être Chef de la police ?", interroge-t-elle avant de faire un parallèle sur les scandales financiers qui ont secoué d'anciens membres du gouvernement. "J'observe que lorsqu'il s'agit de suspicions de malversation financières, les procédures vont très vite pour évincer les personnalités politiques mises en cause. On en déduit donc d'un certain point de vue que les violences sexuelles seraient moins graves que les malversations financières. Je pense qu'elles sont aussi graves."

"Je me pose la question. Comment se fait-il que l'Elysée ait des informations sur cette enquête et puisse dire que c'est en bonne voie ?", s'est offusquée la sénatrice demandant au nouveau ministre de la Justice de faire la lumière sur son questionnement. "Voilà un sujet pour le nouveau garde des sceaux, très attaché à l'indépendance, qui va pourvoir s'inquiéter et se renseigner comment l'Elysée a pu avoir des informations."

"Il ne s'est pas caché de dire tout le mal qu'il pense du mouvement #MeToo"

Son avis sur Eric Dupont-Moretti, rappelant qu'il n'"est suspecté de rien", est tout aussi tranché. "Il ne s'est pas caché de dire tout le mal qu'il pense du mouvement #MeToo, de la loi sur l'outrage sexiste, du harcèlement de rue... En fait, il appartient à ce mouvement de pensée qui dit : 'On ne peut plus rien faire : draguer, faire des blagues sexistes...'. Avant de proposer "de venir très vite devant la délégation aux droits des femmes" pour expliquer comment il compte mettre en place une justice qui soit "attentive à la parole des femmes victimes."