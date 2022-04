Ukraine : comment une députée tente de surmonter l'invasion russe avec ses enfants

INTERVIEW

C'est une mère de famille qui a appris à vivre avec la guerre. La députée ukrainienne Lesia Vasylenko, maman de trois enfants, s'est confiée samedi au micro de Thierry Dagiral. Dans l'émission Europe Matin Week-end, la députée d'opposition a rassuré en soulignant que ses enfants étaient "à l'abri, en sécurité" malgré l'invasion russe, et qu'elles ne pouvaient pas les voir régulièrement. "Mes enfants me manquent chaque jour et chaque minute. Ne pas avoir cette liberté de choix de les voir et de les embrasser quand je veux, c'est dur", témoigne-t-elle sur Europe 1.

"Ils comprennent que c'est une situation dangereuse"

"C'est une chose quand tu sais que tu peux changer ton choix dans une heure, dans 15 minutes, prendre la voiture et les embrasser. C'en est une autre quand ça va te prendre des heures et des jours pour le faire", détaille Lesia Vasylenko. Ses enfants sont restés en Ukraine. La députée du parti Voix se dit fière d'être capable "d'empêcher (Vladimir) Poutine de voler l'enfance à (s)es enfants".

La députée veut expliquer le contexte à ses enfants. "Ils comprennent bien que c'est une situation dangereuse, et que l'Ukraine est en train de faire un choix européen. Depuis leur naissance, ils savent que Poutine est un ennemi et que la Russie est un agresseur, et qu'on est en train de faire la guerre avec la Russie", affirme-t-elle, soulignant que son fils aîné, né en 2013, "a vécu toute sa vie avec cette guerre au 'background', et c'est la même chose pour mes enfants qui sont plus petits".