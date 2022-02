Ukraine : «Macron s'est cru gendarme du monde, peut-être pour préparer sa campagne»

Après huit ans de guerre, le président russe Vladimir Poutine, parrain des séparatistes pro-russes, a annoncé lundi soir dans une allocution télévisée le déploiement de son armée à l’est de l’Ukraine pour "maintenir la paix". Après cette décision, les 27 États membres de l'UE ont approuvé mardi un "paquet de sanctions" à "l'unanimité" contre la Russie, qui lui "feront très mal". Invité sur Europe Matin mercredi, le président par intérim du Rassemblement national et eurodéputé Jordan Bardella, est revenu sur cette crise et sur la position d'Emmanuel Macron.

"Je pense que l'on a fait beaucoup d'erreurs dans la gestion de cette crise. La décision de Vladimir Poutine d'entrée en Ukraine m'apparaît être une faute. Je pense que les tords sont partagés mais l'Ukraine a droit à sa souveraineté territoriale et au respect de ses frontières", a-t-il posé. "Du côté de la Russie il y avait une demande légitime depuis plusieurs années, qui a notamment été violée par les Etats-Unis, et qui était de ne pas laisser l'Otan débarquer à ses frontières [...] Cet accord a été violé et l'Ukraine a également pêché dans le non-respect des accords de Minsk", a poursuivi Jordan Bardella, pour qui il est clair par ailleurs "que la décision de Vladimir Poutine est regrettable".

Il est également revenu sur la position d'Emmanuel Macron, qui a rencontré le président russe. "Il s'est cru gendarme du monde, peut-être pour préparer son entrée en campagne présidentielle, en allant se mettre en scène devant Vladimir Poutine", a-t-il estimé. "Le vrai problème c'est que lorsqu'Emmanuel Macron va lui parler, il n'est pas perçu comme le président de la République française, libre et autonome, mais comme le valet de Joe Biden", a tranché l'eurodéputé.

