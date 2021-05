Terrasses éphémères : Anne Hidalgo a "confiance" mais prévoit de possibles "sanctions"

INTERVIEW

Mercredi, après six mois de fermetures, la France retrouve une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Se retrouver autour d'un verre en terrasse, oui, mais sous conditions : seules les terrasses des restaurants et des bars auront le droit de rouvrir dans la limite de 50% de leur capacité d'accueil. A Paris, 9.800 terrasses éphémères ont été installées par des entrepreneurs soucieux d'accueillir malgré tout le plus de clients possible. A ceux qui craignent des nuisances, la maire de la capitale, Anne Hidalgo, répond mercredi matin sur Europe 1 : "Il faut faire confiance aux entrepreneurs. Et ceux qui ne respectent pas les règles seront sanctionnés."

Plusieurs maires d'arrondissement dénoncent en effet depuis plusieurs jours l'installation des terrasses éphémères et craignent de les voir s'installer pour de bon. "Elles vont créer troubles, nuisances et contentieux", alertait lundi Rachida Dati dans le Parisien, dénonçant la "précipitation" et le manque d'encadrement. "C'est totalement faux", balaye Anne Hidalgo, qui ajoute : "Je pense qu'on peut être dans une opposition plus responsable. La politique, ce n'est pas qu'attaquer les adversaires, c’est faire des choses pour que les gens vivent mieux."

"La santé ne se négocie pas"

Pour l'ensemble du territoire, les règles de réouverture ont été précisées mercredi dans un décret paru au Journal officiel. Outre la jauge réduite, les terrasses ne peuvent rouvrir que si "les personnes accueillies ont une place assise" et "une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes". "Depuis plusieurs jours nos équipes passent voir les restaurateurs pour leur rappeler de respecter et de faire respecter les gestes barrière", explique Anne Hidalgo.

La maire de Paris reconnait que les règles de réouverture sont "contraignantes" pour beaucoup de restaurateurs. "Mais la santé ne se négocie pas", souligne-t-elle. "Le taux d'incidence a beaucoup diminué mais il faut quand même être prudents." La maire de Paris reste toutefois optimiste : "Quelle joie de retrouver la vie !"