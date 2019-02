Temps de parole de Macron : les "Gilets jaunes citoyens" annoncent saisir le CSA

Les "Gilets jaunes citoyens", qui comptent présenter une liste aux élections européennes, ont annoncé vendredi saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de la question du temps de parole d'Emmanuel Macron dans le cadre du "grand débat national" à quelques mois du scrutin.

"Le chef de l'État se sert de ces réunions retransmises sur les chaînes d'information pour contribuer à améliorer sa popularité et de facto s'en sert pour les intérêts de La République en Marche concernant le scrutin européen à venir", estiment-ils dans un communiqué et dans leur courrier au CSA. Ils demandent ainsi "que (ses) prochaines réunions publiques soient considérées comme des meetings politiques".

Le RN et LR ont aussi saisi le CSA. Les longs directs diffusés sur les chaînes d'info à chaque réunion publique où Emmanuel Macron s'invite font l'objet depuis plusieurs semaines de protestation des partis politiques qui l'accusent de mener une campagne électorale déguisée avant les élections européennes du 26 mai.

Le président des Républicains Laurent Wauquiez et le Rassemblement national ont annoncé avoir saisi le CSA de ce sujet, et le député LFI Alexis Corbière a demandé que "le temps de parole du président se passe hors caméras" pour que le pluralisme soit "garanti". Des élus PS ont également indiqué vouloir s'assurer que les règles soient respectées.

Selon le CSA, "d'un point de vue juridique, on n'est pas en période électorale". Les interventions présidentielles dans le grand débat rentrent dans le calcul du temps de parole de l'exécutif, qui s'impose aux chaînes de télé, généralistes ou d'info en continu, a rappelé le CSA mi-février. Dans la période actuelle, "d'un point de vue juridique, on n'est pas en période électorale donc ce sont les règles ordinaires qui s'appliquent, à savoir que le bloc de l'exécutif doit disposer d'un tiers du temps de parole total, et le reste doit être réparti par les chaînes de télévision entre l'ensemble des formations politiques, en fonction globalement de leur représentativité", a expliqué l'autorité.

Durant la campagne pour les européennes, des règles spécifiques, plus strictes, s'appliqueront - a priori, pendant les six semaines précédant le scrutin.