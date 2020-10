Sud-Est : le régime des calamités agricoles adopté "le plus vite possible", annonce Denormandie

INTERVIEW

Cinq jours après les intempéries qui ont touché le Sud-Est, faisant au moins 4 morts et 8 disparus, le président Macron doit se rendre sur place ce mercredi. Au micro d'Europe 1, le ministre de l’Agriculture et de l’alimentation, Julien Denormandie, a annoncé l'adoption "le plus vite possible" du régime de calamités agricoles, en plus de l'état de catastrophe naturelle.

"Une centaine d'élevages impactés"

Le ministre partage son émotion, suggérant que les agriculteurs ont été lourdement touchés par les inondations : "Il y a plus d’une centaine d’élevages qui ont été impactés. C’est un énorme sujet." Il explique que les éleveurs ont désormais besoin d'aide "pour des choses toutes simples mais essentielles : nourrir les bêtes, aller les récupérer quand elles sont dans les hauteurs, etc."

Alors que l'état de catastrophe naturel devrait être déclaré ce mercredi en Conseil des ministres, Julien Denormandie assure qu'il "mettra en place tous les outils du ministère pour pouvoir accompagner financièrement les éleveurs." Le soutien de l'Etat devrait aussi se matérialiser par l'adoption de ce régime de calamités agricoles. "Il faut d’abord que tous les experts identifient et qualifient l’événement, ça prend plusieurs jours", explique le ministre.