SONDAGE - Xavier Bertrand grand favori dans les Hauts-de-France pour les régionales 2021

La continuité plutôt que la nouveauté. Selon un sondage Ifop* pour Europe 1 et La Tribune publié mardi, la majorité en place dans les Hauts-de-France est préférée par les Français pour les régionales qui doivent se tenir en mars 2021. Quel que soit le scénario proposé par l'institut de sondage, "une liste de la majorité régionale soutenue par Les Républicains, UDI, MoDem et conduite par Xavier Bertrand" est systématiquement en tête des intentions de vote.

33% ou 34% au premier tour en fonction d'une alliance PS-EELV

Ainsi, au premier tour, dans le cas d'une "offre politique éclatée", la liste de l'actuelle majorité régionale cumule 33% des suffrages, à quelques longueurs seulement d'une liste RN conduite par Sébastien Chenu (29%). Mais passé ces deux listes, aucune autre n'atteint les 10% d'intentions de vote : les hypothétiques listes LREM et EELV sont à 9%, le PS à 8%, tandis que 5,5% des sondés seraient prêts à voter pour la France insoumise. Une liste du Parti communiste serait plébiscitée par 3,5% des votants, tandis que celle de Debout La France rassemblerait 2% des voix.

Ces intentions de vote sont sensiblement les mêmes si une alliance PS-EELV se noue pour tenter de conquérir la région. La liste conduite par Xavier Bertrand gagne même un point, à 34%, tandis que le RN se maintient. Quant à une liste commune PS-EELV, elle pourrait convaincre 15% de l'électorat régional.

Jusqu'à 42% des voix au second tour

Pour le second tour de l'élection, une fois de plus, les positions se maintiennent entre les différentes listes. Dans l'hypothèse d'une quadrangulaire impliquant LREM, une liste de la majorité régionale conduite par Xavier Bertrand emporterait 37% des suffrages, devant le RN (33%), le PS-EELV (21%). Quant au parti du président de la République, il obtiendrait 9% des voix.

Si LREM n'atteint pas le second tour des régionales dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand et sa liste domineraient toujours dans les urnes, avec 42% des voix. La liste RN emmenée par Sébastien Chenu obtiendrait 34% des voix, loin devant une alliance PS-EELV (24%).

* L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 910 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 1 001 personnes, représentatif de la population des Hauts-de-France âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par département et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 13 au 18 novembre 2020. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,3 points.