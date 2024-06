Une majorité des Français «satisfaits» de la dissolution, selon un sondage

Les Français sont à une large majorité de 66% "satisfaits" de la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée dimanche soir par Emmanuel Macron dans la foulée des élections européennes, selon un sondage Ifop pour Paris Match publié mardi. Selon cette enquête, 24% des sondés se disent "tout à fait satisfaits" et 42% "plutôt satisfaits".

Les électeurs de gauche moins enthousiastes que les autres

Les sympathisants du Rassemblement national (RN) sont les plus enthousiastes : 86% d'entre eux se disent satisfaits de la dissolution. À l'autre bout du spectre politique, 54% des électeurs proches de la gauche approuvent cette décision, tout comme 62% des sympathisants de la majorité présidentielle et 73% des sympathisants LR.

Au sein de la gauche, les électeurs proches de La France Insoumise sont 50% à soutenir cette dissolution, 51% chez les socialistes et 55% chez les Écologistes. Ce sondage Ifop pour Paris Match a été réalisé en ligne le 10 juin auprès d'un échantillon de 1.114 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est de 1,4 à 3,1 points.