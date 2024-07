SONDAGE - Législatives 2024 : Jordan Bardella favori des Français pour devenir Premier ministre

Qui sera le nouveau Premier ministre de l'État français ? Alors que les résultats du second tour des élections législatives ont propulsé le Nouveau Front populaire en tête, aucun groupe n'a obtenu la majorité absolue, nécessaire pour gouverner au sein de l'Hémicycle. Dès lors, les tractations ont débuté entre les différents partis pour définir quelle personnalité sera soumis à la décision du chef de l'État. Si Jordan Bardella est le représentant officiel du Rassemblement national, la gauche doit s'entendre sur un nom dans les prochains jours.

Selon notre sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le Journal du Dimanche*, c'est Jordan Bardella qui est le favori parmi les Français pour devenir Premier ministre, cité par 16% des sondés. Non loin derrière, Gabriel Attal, actuel Premier ministre de la majorité macroniste, obtient 14% des voix. Le podium est complété par François Ruffin, qui est l'homme de gauche à obtenir le plus de soutien. À noter que 8% des Français n'ont désigné aucune personne, et 13% ne se prononce pas.

Une réelle division sur l'incarnation de la gauche

Dans le détail, neuf personnes obtiennent 2% de soutien parmi les électeurs. C'est le cas de Raphaël Glucksmann (6%), Jean-Luc Mélenchon (5%), François Hollande (4%), Marine Tondelier (4%) et Olivier Faure (2%) pour l'union de la gauche. Dernier nom cité, celui d'Édouard Philippe, dont le nom a été plébiscité par 3% des Français qui ont répondu à notre sondage.

Ces résultats témoignent de l'incertitude qui règne au sein du Nouveau Front populaire pour désigner un candidat rassembleur. Invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce mardi, Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, a estimé que "Jean-Luc Mélenchon" avait des atouts pour occuper le bureau de Matignon, mais qu'il fallait que le candidat soit issu "d'un accord entre toutes les composantes du NFP".

Le constat se confirme d'ailleurs au sein des sondés ayant voté pour un candidat de la gauche au premier tour des élections législatives. Ils sont ainsi 18% à demander François Ruffin et 12% à soutenir Marine Tondelier. Par la suite, Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann obtiennent tous deux 11% des voix.

Les 18-24 ans plébiscitent Jordan Bardella, les retraités soutiennent Gabriel Attal

Si aucun candidat ne se distingue clairement sur l'ensemble des Français, les écarts se creusent au sein des différentes catégories d'âge. Ainsi, Jordan Bardella obtient un score impressionnant chez les 18-24 ans, avec 31% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon (11%), Gabriel Attal (7%) et François Hollande (6%) arrivent bien loin derrière.

Si le président du RN garde un soutien massif chez les 25-34 ans (13%) et chez les 35-49 ans (15%), la tendance s'inverse pour les personnes de plus de 50 ans. Ainsi, Gabriel Attal devient de justesse le candidat privilégié chez les 50-64 ans, avec 18% des voix contre 17% pour Jordan Bardella. L'actuel Premier ministre récolte ses principaux soutiens chez les plus de 65 ans puisqu'ils sont 22% à le nommer, soit deux fois plus que le candidat du RN (11%). À noter que les 25-34 ans sont les plus nombreux à ne pas se prononcer, soit 18% d'entre eux.

Enfin, Gabriel Attal est le candidat le plus nommé chez les hommes, avec 14% des voix, devant Jordan Bardella (13%). Les femmes soutiennent plutôt le représentant du Rassemblement national (19%) que celui du camp présidentiel (15%), même si elles sont les plus nombreuses à ne pas se prononcer (17%). L'eurodéputé RN est aussi la personnalité politique la plus soutenue par les CSP+ (17%), les CSP- (18%) et les inactifs (14%).

*Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé le 8 juillet 2024. Échantillon national représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région, catégorie d’agglomération ainsi que le vote lors du premier tour des élections législatives de 2024.