SONDAGE - 76% des Français accordent un bilan négatif à Emmanuel Macron en matière de sécurité, plus qu’en 2022

Le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité est-il positif ou négatif ? Selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, 76% des Français accordent un bilan négatif au chef de l'Etat en matière de sécurité, soit plus qu’en 2022. Ils sont 24% des interrogés à penser le contraire et à estimer que son bilan est positif.

Dans le détail, le résultat est similaire selon la tranche d'âge des personnes sondées. Chez les moins de 35 ans, 77% estiment que le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité est négatif contre 23%. Soit le même constat ou presque que chez les plus de 65 ans : 75% sont du même avis, 24% pensent l'inverse et 1% ne se prononcent pas.

En ce qui concerne les différentes catégories socio-professionnelles, 72% des CSP+ accordent un bilan négatif au chef de l'Etat, contre 28% qui ne sont pas de cet avis. 77% des CSP- ont également une image négative du bilan sécuritaire du président et 78% lorsqu'il s'agit des inactifs.

Des avis partagés pour les partisans de "Renaissance"

Le résultat de ce sondage varie par ailleurs selon la proximité politique des interrogés : à gauche, 71% des sondés estiment que le bilan en matière de sécurité d'Emmanuel Macron est mauvais, contre 28%. A droite, la proportion est encore plus élevée avec 84% d'interrogés qui ne sont pas convaincus par les mesures prises par le chef de l'Etat.

C'est au centre que de l'échiquier politique que la nuance est plus importante puisque 54% des Français pensent que le bilan est négatif, quand 46% pensent l'inverse. Au sein même du parti présidentiel, Renaissance, les avis sont nettement partagés : 49% des répondants accordent à Emmanuel Macron un bilan négatif, quand 51% lui accordent un bilan positif.