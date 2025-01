SONDAGE - 68% des Français se disent choqués par les rassemblements célébrant la mort de Jean-Marie Le Pen

Selon les résultats d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le "Journal du dimanche", 68% des Français ont été choqués par les rassemblements célébrant la mort de Jean-Marie Le Pen, mardi soir. Dans le détail, les sympathisants des Républicains sont les plus scandalisés, devant ceux du RN et du camp présidentiel.

Des manifestants pour la plupart d'extrême gauche ont célébré la mort de Jean-Marie Le Pen, mardi soir, dans plusieurs grandes villes de France. À Paris, des chants haineux, des jets de projectiles ou encore des menaces de mort envers Marine Le Pen ou Jordan Bardella ont fleuri. De quoi choquer 68% des Français, selon les résultats d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du dimanche*.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les sympathisants LR, les plus choqués

Si ce vent de festivités a logiquement scandalisé une grande partie des sympathisants du Rassemblement national, héritier du FN, à 81%, ces sont les citoyens glissant un bulletin LR dans les urnes qui se révèlent être les plus choqués, à hauteur de 86%. Quant à celles et ceux qui soutiennent le camp présidentiel, ils sont 71% à déplorer les scènes de liesse quelques heures après la mort du fondateur du FN à l'âge de 96 ans.

Chez les sympathisants de gauche, les réponses sont plus partagées. Les Écologistes sont les plus choqués dans ce baromètre, à 64%, quand les soutiens du Parti socialiste sont 56% à rejeter ces célébrations. En revanche du côté de La France insoumise, une majorité de sondés, 55%, ne se disent pas scandalisés par ces manifestations de joie.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Vague d'indignation du côté des seniors... et des 18-24 ans

Selon les différents statuts socioprofessionnels, les résultats sont quasiment identiques au résultat global : 69% des CSP+, 68% des CSP- et 67% des inactifs condamnent ces rassemblements. Une différence se note toutefois en fonction du sexe de la personne : les femmes sont 70% à être choquées, quand ils sont 65% du côté des hommes.

Dernier point de comparaison, la tranche d'âge. Les seniors sont les plus nombreux à fustiger ces manifestations, notamment les 65 ans et plus (77%), alors que les 35-49 ans sont 58% à les critiquer. Un choc qui reste cependant majoritairement partagé par les plus jeunes sondés, les 18-24 ans, à hauteur de 72%.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

*Échantillon national représentatif de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.