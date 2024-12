SONDAGE - 65% des Français pensent que Macron a eu tort de ne pas convier le RN et LFI pour former un nouveau gouvernement

Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, 65% des Français estiment que le président de la République a eu tort de ne pas convier à l'Élysée le Rassemblement national et La France insoumise pour constituer le nouveau gouvernement après la chute de celui de Michel Barnier.

Ce mardi, Emmanuel Macron avait invité les partis membres de "l'arc républicain" pour les consulter dans le but de nommer le successeur de Michel Barnier à Matignon. Si aucun "contrat de gouvernement" n'a été trouvé, plusieurs responsables politiques, dont Laurent Wauquiez, espèrent un "accord" de non-censurabilité. Une réunion à laquelle n'était pas convié le RN et LFI. Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, 65% des Français estiment que le chef de l'État a eu tort d'exclure les troupes de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon.

59% des sympathisants du Parti socialiste sont d'accord avec Emmanuel Macron

Dans le détail, 63% des hommes et 66% des femmes sont contre cette décision du président de la République. CSP+, CSP- et Inactifs pointent respectivement à 61, 65 et 67%. Ce sont les Français âgés de 18 à 24 ans, à 69%, et les 50 à 64 ans, 68%, qui sont le plus opposés à l'exclusion des deux partis aux discussions pour la formation d'un gouvernement, contre seulement 59% pour les 65 ans et plus.

Lorsque l'on regarde ce sondage sous le prisme des opinions politiques, les principaux opposants à la décision d'Emmanuel Macron sont les sympathisants du Rassemblement national, à 93%, et de La France insoumise, à 79%. 54% des électeurs de droite sont contre, dont 59% des partisans des Républicains.

Les électeurs de la majorité présidentielle sont eux d'accord avec le chef de l'État à 67%. Une surprise apparaît du côté des électeurs de gauche. Si 55% d'entre eux montrent leur opposition, 59% des sympathisants du Parti socialiste sont d'accord avec la décision d'Emmanuel Macron.