Sommet du G7 : l'attitude très proactive de la France au cours d'un intense week-end diplomatique

La France s'est illustrée ce week-end à près de 10.000 kilomètres du territoire de la métropole. Paris a été un membre proactif de ce sommet du G7 qui s'est tenu à Hiroshima au Japon. Car à défaut de livrer des Rafale à l'Ukraine, la France s'est employée en coulisses à organiser la venue de Volodymyr Zelensky.

Le président ukrainien a pu compter sur un avion de la République française pour rendre cette visite surprise aux dirigeants des sept principales démocraties industrialisées. Mais aussi pour participer au sommet de la Ligue arabe à Djeddah en Arabie Saoudite. Selon l'Élysée, c'est également Emmanuel Macron qui a convaincu le Japon d'inviter Volodymyr Zelensky.

"C'est l'honneur de la France d'avoir fait cela"

Pour le président français, il s'agit là d'un motif de satisfaction. "Je pense que c'est l'honneur de la France d'avoir fait cela et je pense que c'est tout à fait cohérent avec notre politique de soutien dès le projet jour. C'est aussi la France bâtissant la paix et cherchant des solutions. Notamment en permettant au président Zelensky de se rendre devant la Ligue arabe, et d'avoir un soutien très clair de l'Arabie Saoudite et de plusieurs puissances de la région, mais aussi de venir ici pour pouvoir s'exprimer devant les membres du G7 et obtenir, parfois, des clarifications sur les soutiens. C'est une manière de bâtir la paix".

Une manière qui n'est, semble-t-il, pas appréciée par Vladimir Poutine. Pour la Russie, la présence de Volodymyr Zelensky au G7 a fait de ce sommet un "show de propagande". Bâtir la paix sera long mais ce lundi, Paris a le sentiment d'avoir apporté sa pierre à l'édifice.