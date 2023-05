Pour Volodymyr Zelensky, un sommet du G7 aux allures de marathon diplomatique

Volodymyr Zelensky n'a pas perdu de temps. Au cours de sa visite surprise au sommet du G7 à Hiroshima, le président ukrainien a multiplié les rendez-vous et a pu échanger avec de nombreux dirigeants internationaux. Il s'est notamment entretenu avec le cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, mais aussi avec Emmanuel Macron ou encore le Premier ministre britannique Rishi Sunak et celui de l'Inde, Narendra Modi.

Ce dimanche, Volodymyr Zelensky assistera à une réunion de travail consacrée à l'Ukraine avec les membres du G7 et les pays invités que sont l'Inde, le Brésil ou encore l'Indonésie. Trois pays émergents qui ont tous un point commun : leurs gouvernements refusent toujours d'imposer des sanctions à la Russie. Néanmoins, Narendra Modi, à la tête du pays devenu le plus peuplé du monde devant la Chine, a assuré que New Delhi ferait "tout son possible" pour trouver une solution au conflit russo-ukrainien.

Une présence qui peut "changer la donne"

De son côté, Paris espère que cette offensive diplomatique du dirigeant ukrainien permettra de faire bouger les lignes. Ce que veut croire Emmanuel Macron pour qui la présence de Volodymyr Zelensky au G7 "peut changer la donne".

Reste que, dans le même temps, l'appel du G7 à la Chine appelant l'Empire du milieu à faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse son agression contre l'Ukraine n'est visiblement pas apprécié par Pékin. "Le G7 claironne qu'il entend aller vers un monde pacifique, stable et prospère. Mais dans les faits, il entrave la paix dans le monde", a réagi un porte-parole chinois.