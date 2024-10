Sénat : le sénateur de l'Ardèche Mathieu Darnaud succède à Retailleau à la tête du groupe LR

Le sénateur de l'Ardèche Mathieu Darnaud, proche de Gérard Larcher, a pris mardi la succession de Bruno Retailleau à la tête du groupe Les Républicains du Sénat, a-t-on appris de sources parlementaires. Seul candidat en lice, le parlementaire âgé de 49 ans a été élu à l'unanimité des suffrages exprimés au sein du premier groupe de la chambre haute, malgré 39 votes blancs ou nuls, a-t-on appris de mêmes sources. À la tête de ce groupe qui compte 131 élus, il prend le relais de Bruno Retailleau, nommé ministre de l'Intérieur du gouvernement de Michel Barnier.

Avec "l'assentiment" de Bruno Retailleau

Celui qui occupait jusque-là le poste clé de premier vice-président du Sénat aura pour première mission de réagir à la déclaration de politique générale du chef du gouvernement, prononcée mardi dans l'hémicycle de l'Assemblée. Le Premier ministre s'exprimera mercredi (15h00) devant les sénateurs pour un nouveau discours, suivi d'une prise de parole de tous les présidents de groupe de la Haute assemblée.

Mathieu Darnaud a été désigné chef de file de la droite sénatoriale sans bousculer l'équipe en place et avec "l'assentiment" de Bruno Retailleau et du président du Sénat Gérard Larcher. Il a notamment reconduit les mêmes vice-présidents que son prédécesseur : Frédérique Puissat (Isère) et Laurent Somon (Somme). Peu connu du grand public, ce proche de Gérard Larcher, spécialiste des collectivités territoriales et de la décentralisation, a su rassembler suffisamment autour de lui pour décourager toutes les autres candidatures, en premier lieu celle de l'ancien ministre sarkozyste Roger Karoutchi, 73 ans.

Élu confortablement en 2020

Ce dernier a été prié de retirer sa candidature par Bruno Retailleau lui-même, qu'il avait accepté de suppléer "le temps de sa mission ministérielle", ce que plusieurs collègues avaient qualifié de "solution d'intérim". De l'aveu de plusieurs sources parlementaires LR, Mathieu Darnaud entend lui au contraire s'inscrire dans la durée, même si l'hypothèse d'une censure très rapide de l'actuel gouvernement et d'un retour de Bruno Retailleau au Sénat pourrait rebattre les cartes.

Mathieu Darnaud a été maire de Guilherand-Granges, ville de 11.000 habitants, entre 2008 et 2017. Il a été élu sénateur de justesse en 2014, ravissant à l'époque un siège à la gauche et plus précisément au socialiste Hervé Saulignac, actuel député. Sa réélection en 2020 fut en revanche beaucoup plus confortable.