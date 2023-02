«Ça vaut le coup» : les éleveurs impatients avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture 2023

Du foin, une bonne odeur de campagne et des centaines de bovins alignés : la 58e édition du Salon de l'Agriculture s'ouvre ce samedi 25 février au parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris. Pour les éleveurs, c'est le sprint final : tout doit être prêt pour l'arrivée des premiers visiteurs. Venu du Tarn, Rémi termine son installation. "Il nous reste à ramener la vache par ici, on va la changer de côté, et on est en train de finir les mises en place de l'aliment et des vaches. On les dispose pour les mettre en valeur", montre-t-il à Europe 1.

L'éleveur concède que ce rituel "est dur physiquement, mentalement parce qu'on part de chez soi", mais "ça vaut le coup", ajoute-t-il. "On est très contents d'être là et on espère revenir."

L'envie de briller devant 600.000 visiteurs

Dans les stands, il y a donc la fierté d'être ici mais aussi l'envie de briller, notamment lors du concours général. C'est l'un des grands temps forts du salon, et Patrice, éleveur en Haute-Saône, espère que sa vache fera un bon score. "On est des gagnants, on est là pour grappiller des bonnes places !", affirme-t-il avec enthousiasme, évoquant sa bête : "Elle a fait deux veaux. Elle est reconnue pour sa solidité dans son dos, dans ses membres. Quand elle se déplace, elle a un rythme très élégant".

Mais pour Patrice, le classement, "peu importe, on est là pour le plaisir". "On est tellement montré du doigt, donc quand on peut montrer notre belle face, il ne faut pas se louper", glisse-t-il au micro d'Europe 1. Les éleveurs sont donc impatients de présenter leurs vaches au public, aux côtés d'Ovalie, l'égérie de cette 58e édition. 600.000 visiteurs sont attendus d'ici à dimanche prochain.