Riposte israélienne à Gaza : Manuel Bompard craint «un risque de nettoyage ethnique voire génocidaire»

Plus de 15.000 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre et la riposte isralienne après l'attaque terroriste du Hamas. La possibilité de crimes de guerre a été évoquée par l'ONU, notamment après des bombardements sur un camp de réfugiés. Invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1/ CNews/ Les Échos, le coordinateur de La France insoumise et député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, est revenu sur ces bombardements, et sur le rôle que la France pourrait jouer dans un accord de paix au Proche-Orient. S'il appelle à "créer les conditions pour qu'il y ait un accord de paix", le politique craint "un risque de nettoyage ethnique voire un risque génocidaire" dans la bande de Gaza.

