Retraites : Emmanuel Macron reçoit lundi midi Elisabeth Borne et les cadres de la majorité

Emmanuel Macron recevra lundi midi Elisabeth Borne et les principaux cadres de sa majorité pour une réunion à la veille de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, a annoncé dimanche l'Elysée confirmant une information de BFMTV. Le président s'entretiendra à midi avec sa Première ministre, avant d'être rejoints à 13h15 par les patrons de groupes parlementaires, chefs de partis et quelques membres du gouvernement.

"La Première ministre va présenter au président la feuille de route des consultations qu'elle compte mener puis elle le fera aux chefs de la majorité et à des ministres au déjeuner à l'Elysée", a précisé la présidence. "Elle répond ainsi à la demande du Président cette semaine qui lui a confié le mandat d'élargir la majorité", a-t-elle ajouté.

"Élargir la majorité"

Le chef de l'Etat avait annoncé avoir confié cette mission à Elisabeth Borne, mercredi dernier lors d'une interview télévisée accordée aux chaînes TF1 et France 2. Emmanuel Macron n'avait pas donné beaucoup de détails sur ce qu'il attend de la cheffe du gouvernement. Il avait évoqué tour à tour un "programme législatif" mais avec "moins de textes de lois", un "programme de gouvernement" tout en écartant, à ce stade, la possibilité d'une "coalition", et en l'invitant à travailler "en lien avec la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat".

Il s'agit à ce stade de la principale piste de sortie de crise évoquée par l'exécutif, après le recours à l'article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites qui fait face, dans la rue, à une mobilisation toujours très forte.