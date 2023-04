Retraites : au jour d'après, Emmanuel Macron se tourne vers Les Républicains

Quelle suite pour le quinquennat ? Emmanuel Macron s'adresse aux Français lundi à 20 heures pour donner ses perspectives après la promulgation de la réforme des retraites, dans une atmosphère de crise politique persistante et avec des syndicats tournés vers le 1er mai.

Le président de la République n'a pas promulgué la réforme des retraites en direct à la télévision, comme il l'avait fait pour les premières réformes emblématiques de son premier mandat en 2017. Pour autant, Emmanuel Macron n'a pas traîné. La publication au Journal officiel quelques heures à peine après sa validation partielle par le Conseil constitutionnel a été vécue comme une nouvelle provocation par les opposants. "Jusqu'au bout le mépris", a jugé le patron de la CFDT, Laurent Berger.

Emmanuel Macron reçoit les cadres de la majorité et plusieurs ministres avant son allocution

Emmanuel Macron, qui recevra dans l'après-midi ministres et responsables de la majorité, veut devant les Français "tracer des perspectives pour les semaines et les mois à venir" et "entend esquisser les chantiers", poursuit son entourage. Il s'agit de "réaffirmer le cap qui est le sien - ordre républicain, plein emploi et réindustrialisation, progrès au quotidien - mais aussi redonner une cohérence d'ensemble à son action". Quelle stratégie pour trouver une nouvelle majorité ? Une fois de plus, tous les regards se tournent vers la droite et plus particulièrement, vers Les Républicains (LR). Le mois dernier, certains députés LR avaient sauvé de justesse le gouvernement lors du vote de la motion de défiance.

Vers une alliance avec Les Républicains ?

40 députés LR n'avaient pas voté la censure. "C'est vers eux qu'il faut se tourner maintenant", glisse un ministre de premier rang. Une alliance avec la droite se murmure de plus en plus en macronie même si, pour le moment, c'est un non catégorique pour la plupart des responsables des Républicains. Certains élus, à l'image d'Aurélien Pradié, restent farouchement opposés à la politique du chef de l'État.

Plusieurs députés pourraient quand même franchir le Rubicon. Une liste d'une quinzaine de noms circulent en plus haut lieu mais encore faudrait-il qu'Emmanuel Macron soit prêt à leur donner des postes stratégiques au sein du gouvernement. Pour tenter de réaffirmer leur singularité, Les Républicains déposeront bientôt une proposition de loi sur l'immigration qui va bien au-delà de ce que propose déjà le gouvernement. L'occasion de tester la sincérité d'Emmanuel Macron sur sa volonté de barrer à droite.