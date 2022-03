Retraite : «Notre préoccupation est de pouvoir financer la protection sociale»

Invitée de la matinale d'Europe 1 ce vendredi 25 mars, Élisabeth Borne, Ministre du Travail, estime que la retraite à 60 ans ne permet pas de financer les services de protection sociale à l'instar de la retraite : "On est tous attachés à la protection sociale et ceux qui proposent de partir à la retraite à 60 ans, je voudrais qu'ils m'expliquent comment on finance alors la protection sociale. Est-ce qu'on baisse la retraite ? Est-ce qu'on augmente les impôts et on détruit des emplois ?", s'interroge la Ministre.

"Il est indispensable pour financer cette protection sociale de travailler plus longtemps", a déclaré Élisabeth Borne.

Prise en compte de la pénibilité des métiers ?

Concernant l'épineuse question de la pénibilité des métiers, la Ministre affirme qu'il y aura "une concertation" pour prendre de la réalité des professions : "j'entends des inquiétudes de personnes qui disent, 'moi dans ce métier, je ne vais pas pouvoir continuer.' Evidemment, il y aura une concertation pour prendre en compte la réalité des métiers. Ce n'est pas pareil lorsqu'on travaille dans un bureau ou lorsqu'on est, par exemple, carreleur"

"Il faut aussi prévenir cette usure professionnelle pour ceux qui sont dans des métiers qu'on ne peut pas exercer très longtemps, il faut qu'ils puissent aller vers d'autres métiers" a affirmé Élisabeth Borne.