Législatives 2024 : Emmanuel Macron appelle à la «prudence» et ne prendra pas la parole ce dimanche soir

Emmanuel Macron appelle à la "prudence" dans l'analyse des résultats des élections législatives pour savoir qui peut être chargé de former un gouvernement et se félicite que le bloc central soit bien "vivant" après sept ans de pouvoir, déclare-t-on dimanche soir dans son entourage.

"Le bloc central est bien vivant"

"Prudence et analyse des résultats : la question est qui pour gouverner désormais et atteindre la majorité", souligne-t-on. "Humilité, mais après sept ans, le bloc central est bien vivant", ajoute l'entourage du président de la République. Emmanuel Macron, qui selon l'Élysée, ne prendra pas la parole dimanche soir et prend "actuellement connaissance des résultats de ces élections législatives au rythme des remontées, circonscription par circonscription".