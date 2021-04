Report des régionales ? "Les équilibres électoraux ne vont pas varier entre juin et septembre", relativise Schiappa

INTERVIEW

En France, le gouvernement, via les préfets, consulte les maires sur le maintien ou pas des élections régionales face à l'épidémie de Covid-19. Mais l’opposition accuse l'exécutif de chercher à manipuler le scrutin en le décalant une seconde fois, ce qui donnerait aux candidats de la majorité davantage de temps pour rattraper leur retard dans les enquêtes d'opinion. "À titre personnel je pense que la situation politique et les équilibres électoraux ne vont pas varier entre juin et septembre", a voulu relativiser Marlène Schiappa, la ministre déléguée en charge de la Citoyenneté, lundi au micro d'Europe Matin.

Elle estime toutefois que "la démocratie ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a une pandémie", et indique être "favorable" au maintien du scrutin les 13 et 20 juin prochain.

"Il me semble fondamental de consulter ceux qui seront en première ligne"

Alors qu'en fin de semaine dernière Emmanuel Macron et son Premier ministre penchaient pour un maintien du scrutin, une consultation des maires La République en Marche aurait révélé que plus des trois quarts d'entre eux étaient favorables à un nouveau report. De quoi pousser l'exécutif à élargir sa consultation à l'ensemble des édiles de France, via un mail envoyé par les préfets vendredi soir.

"In fine ce sont les maires qui vont organiser ces élections, le ministère de l'Intérieur sera à leurs côtés pour les aider, les équiper, les outiller, mais il me semble fondamental de consulter ceux qui seront en première ligne pour aller trouver des assesseurs", explique Marlène Schiappa, qui rappelle également qu'un débat sur le sujet est prévu dans la semaine au Parlement.

"Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces élections se maintiennent", assure encore la ministre déléguée à la Citoyenneté. De son côté, Gérard Larcher, le président LR du Sénat, a lancé dimanche un avertissement à l'exécutif, assurant qu'il saisirait le Conseil constitutionnel en cas de nouveau report.